МАП призвало руководство Грузии взять на себя ответственность за протесты в Тбилиси

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис призвал руководство Грузии взять на себя ответственность за протесты в Тбилиси.

«Работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента. Её работу всегда ведёт российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — цитирует его «РИА Новости».

В четверг, 20 июня, в столице Грузии Тбилиси произошло событие, имеющее признаки как несчастного случая, так и провокации. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов провел часть заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера грузинского парламента. В этом жесте проевропейская грузинская оппозиция увидела определенный символ и призвала своих сторонников к протесту.

Вчера вечером история получила радикальное продолжение: президент РФ своим указом поручил обеспечить возвращение в на родину россиян, находящихся на территории Грузии, и приостановил авиасообщение с этой страной с 8 июля (к этому моменту должно завершиться большинство туров в нее). Кроме того, появились сообщения о первой жертве беспорядков — мужчине, который скончался в больнице от полученных травм. О том, как прошел день протестов в Тбилиси, — в обзоре «Реального времени».