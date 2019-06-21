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Между Россией и Белоруссией сохраняются дискуссии об интеграции в ТЭК

21:24, 21.06.2019
Между Россией и Белоруссией сохраняются дискуссии об интеграции в ТЭК
Фото: mil.ru

России и Белоруссии для дальнейшей интеграции еще предстоит дополнительно рассмотреть вопросы ТЭК, налогов и таможенного взаимодействия, сообщает ТАСС.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По этим вопросам сохраняются «определенные дискуссии». Названные сферы требуют дополнительного обсуждения и рассмотрения на самом высоком уровне.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития Россия Максим Орешкин заявил, что РФ и Белоруссия согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран.

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура
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