Между Россией и Белоруссией сохраняются дискуссии об интеграции в ТЭК

России и Белоруссии для дальнейшей интеграции еще предстоит дополнительно рассмотреть вопросы ТЭК, налогов и таможенного взаимодействия, сообщает ТАСС.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По этим вопросам сохраняются «определенные дискуссии». Названные сферы требуют дополнительного обсуждения и рассмотрения на самом высоком уровне.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития Россия Максим Орешкин заявил, что РФ и Белоруссия согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран.

