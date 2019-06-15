Россия и Белоруссия почти согласовали программу интеграции двух стран

Глава Минэкономразвития Россия Максим Орешкин заявил, что РФ и Белоруссия согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран.

«Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100%-ной отметке. Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперед», — сообщил он по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым в Москве, его цитирует ТАСС.

По словам министра, ключевыми вопросами интеграции являются регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую, и в сельском хозяйстве.

Ранее Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты России и Белоруссии.