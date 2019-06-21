Силуанов заявил, что ждет ускорения темпов роста ВВП в июне

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП в июне, сообщает «РИА Новости».

Это должно произойти на фоне реализации нацпроектов. Ранее заявлялось, что рост российской экономики в мае этого года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%.

Напомним, ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов возглавил рабочую группу, которая будет утверждать показатели эффективности губернаторов и их корректировку.

