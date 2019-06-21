В совет директоров выставленного на продажу «Аммония» вошел владелец нефтетрейдера «Ядран-Ойл»

Фото: Максим Платонов

Владелец татарстанского нефтетрейдера «Ядран-Ойл» Ирек Салихов вошел в совет директоров выставленного на продажу татарстанского производителя удобрений «Аммоний». Новый состав совета был избран сегодня на годовом собрании акционеров компании.

Новым представителем ВЭБа в совете стал вице-президент Антон Лысенков. Свои позиции в совете сохранили вице-премьер, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, глава Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов и помощник президента республики Ринат Сабиров, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Напомним, что «Ядран-Ойл» была одним из участников консорциума, который претендовал на «Аммоний». Осенью прошлого года РФПИ, сингапурский химический холдинг Indorama Corporation и «Ядран-Ойл» подписали соглашение о совместной реализации инвестпроектов в России, которое предполагало возможность инвестиций в «Аммоний».



30 мая 2019 года завершился прием заявок на покупку «Аммония». Однако подведение итогов конкурса может затянуться до осени, так как собственникам предстоит договориться между собой о схеме продажи. По информации СМИ, на завод претендуют «Еврохим», «Акрон» и СДС «Азот».

