Онколог рассказал, что является причиной высокой смертности от рака пищевода и поджелудочной железы

Причиной высокой смертности от рака пищевода, поджелудочной железы и печени являются поздняя диагностика и агрессивное течение болезни.



«Для этих опухолей не существует программ скрининга. Это относительно редкие опухоли. В структуре онкологических новообразований рак поджелудочной железы составляет примерно 3%», — заявил руководитель рабочей группы по разработке клинических рекомендаций по раку поджелудочной железы, эксперт российского общества клинической онкологии Илья Покатаев.



По его словам, 60% диагнозов рака поджелудочной железы устанавливается уже на 4 стадии, это связано с отсутствием симптомов, пишет «РИА Новости».

Ранее Минздрав сообщил, что самый высокий показатель летальности от онкологических заболеваний зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Согласно статистике, на втором месте находится рак печени и внутрипеченочных протоков с показателем в 38,5%. Далее идет рак пищевода — 29,9%.