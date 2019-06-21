Минздрав назвал самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности от онкологических заболеваний зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов. Данные приводит Министерство здравоохранения РФ по итогам 2018 года.

Согласно статистике, на втором месте находится рак печени и внутрипеченочных протоков с показателем в 38,5%. Далее идет рак пищевода — 29,9%, злокачественные образования в трахее, бронхах и легких — 21,9%, рак глотки — 17,3%.

Самые низкие показатели летальности зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, а также при раке щитовидной железы — 0,6%, губы — 1%, тела матки — 2,2% и молочной железы — 3%, пишет RT.

В целом по России показатель смертности от онкозаболеваний составил 6%.

Напомним, ранее в Минздраве РФ назвали регионы с самой высокой распространенностью рака.