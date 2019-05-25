Минниханов призвал сохранять связь с талантливой молодежью, уезжающей из Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что для сохранения в республике перспективных молодых кадров власти должны создавать комфортные условия для жизни и возможности карьерного роста.

«Нет ничего плохого в том, что талантливые молодые люди уезжают из республики, поступают в ведущие вузы страны. Главное — сохранить с ними связь, а также стараться использовать потенциал вне нашего региона», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Такое заявление Минниханов сделал на пленарном заседании VII Всероссийского форума рабочей молодежи, проходящем на площадке Казанского вертолётного завода. Форум проводится в Казани с 22 по 26 мая. Его участниками стали 300 молодых людей из 56 субъектов России.