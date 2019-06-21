В Татарстане с 21 по 23 июня пройдет чемпионат мира по корэш

В Татарстане с 21 по 23 июня состоится чемпионат мира по корэш, который в этом году впервые пройдет совместно с первенством мира среди юношей в возрастной категории 17—18 лет.



Всего в чемпионате и первенстве примут участие более 200 борцов из 35 стран мира. В ходе соревнований будет разыграно по 9 комплектов наград среди мужчин и юношей, сообщает пресс-служба министерства спорта Республики Татарстан.



Предварительные поединки чемпионата состоятся на базе Поволжской академии спорта в Казани, а финальные поединки пройдут 23 июня на центральном майдане фестиваля татарской культуры MINGER-2019 в селе Мингер Сабинского района РТ.



Ранее «Реальное время» писало, что абсолютным батыром федерального Сабантуя в Новосибирске стал борец из Татарстана Раиль Нургалиев.

