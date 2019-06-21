Президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы обеспечивать внутреннее противостояние в стране. Пост был опубликован на ее странице в Facebook.
Руководитель страны подчеркнула, что Россия — враг Грузии и оккупант, при этом отметив, что раскол Грузии и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме РФ.
«Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — написала она.
Напомним, в ночь на 21 июня оппозиция в Тбилиси пытались ворваться в здание парламента. Активисты требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе.
Причиной протеста стал инцидент с участием главы российской парламентской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. На открытии сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) он занял кресло спикера грузинского парламента. В результате сессия была сорвана, а делегация из России решила покинуть Тбилиси.
Отмечается, что во время акций в Тбилиси пострадали 52 человека.ОбществоВласть
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