Эксперты зафиксировали падение продаж люксовых автомобилей в России

Продажи новых люксовых автомобилей в России упали на 18,7%. Данные за первый квартал 2019 года приводит «Автостат».

Согласно отчету экспертов, за этот период времени на территории страны было продано 269 машин. Отмечается, что падение сегмента люксовых автомобилей наблюдается уже третий месяц подряд.

Среди популярных моделей — Mercedes-Benz Maybach S-Class с показателем в 124 экземпляра проданных транспортных средств. Далее следует Bentley (28), Maserati (29), Lamborghini (28) и Rolls-Royce (24). Меньше всего покупали Ferrari (3) и Aston Martin (2).

Более половины новых люксовых автомобилей приобрели жители Москвы (56,5%, 152 единицы).

Напомним, ранее «Автостат» определил самые популярные автомобили в России.