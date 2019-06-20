Борис Джонсон и Джереми Хант вышли в финальный тур борьбы за пост премьер-министра Великобритании

Фото: commons.wikimedia.org / EU2017EE Estonian Presidency

Нынешний министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший глава МИД Борис Джонсон вышли в финал гонки за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования фракции тори в парламенте.

Как сообщает Sky News в Twitter, Джонсон набрал 160 голосов, Хант — 77 голосов.

Напомним, 7 июня премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. Она будет занимать должность премьер-министра страны до момента избрания ее преемника. Предполагается, что имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

Ранее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС к 31 октября.