Тереза Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. О своем решении она сообщила партийному руководящему комитету.

Мэй будет занимать должность премьер-министра страны до момента избрания ее преемника. Предполагается, что имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля, передает «РИА Новости».



На пост главы Консервативной партии претендуют более 10 кандидатов. Больше всего шансов быть избранным на эту должность у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.



Напомним, что в конце мая Тереза Мэй сообщила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

