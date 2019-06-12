Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС к 31 октября

Фото: commons.wikimedia.org / EU2017EE Estonian Presidency

Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны Борис Джонсон объявил о старте своей предвыборной кампании.

Как сообщает Sky News, он также пообещал, что Великобритания покинет Евросоюз к 31 октября.

Напомним, 7 июня премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. Она будет занимать должность премьер-министра страны до момента избрания ее преемника. Предполагается, что имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

На пост главы Консервативной партии претендуют более 10 кандидатов. Больше всего шансов быть избранным на эту должность у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.