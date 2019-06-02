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В Харькове националисты повалили памятник маршалу Жукову — видео

17:39, 02.06.2019
В Харькове националисты повалили памятник маршалу Жукову — видео
Фото: стоп-кадр - ren.tv

Активисты националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент случился в воскресенье, 2 июня. На кадрах видно, как радикалы повалили монумент, расположенный неподалеку от Дворца спорта, с помощью троса. После того как бюст был повален, на его место установили флаг Украины.

Таким образом радикалы выступили в знак протеста против прибытия делегатов съезда партии «Доверяй делам», передает «Интерфакс».

Полиция не успела помешать активистам.

Напомним, ранее СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти.

Общество
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