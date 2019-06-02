В Харькове националисты повалили памятник маршалу Жукову — видео
Активисты националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Инцидент случился в воскресенье, 2 июня. На кадрах видно, как радикалы повалили монумент, расположенный неподалеку от Дворца спорта, с помощью троса. После того как бюст был повален, на его место установили флаг Украины.
Таким образом радикалы выступили в знак протеста против прибытия делегатов съезда партии «Доверяй делам», передает «Интерфакс».
Полиция не успела помешать активистам.
Напомним, ранее СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти.Общество
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