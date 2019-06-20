Конституционный суд Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Верховной рады

Конституционный суд Украины признал законным указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Соответствующее решение было утверждено во время закрытого заседания Большой палаты Конституционного суда, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

Напомним, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва. После этого в Верховный суд Украины было направлено исковое заявление о признании данного указа недействительным, однако там отказались его рассматривать.