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Конституционный суд Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Верховной рады

17:40, 20.06.2019
Конституционный суд Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Верховной рады
Фото: president.gov.ua

Конституционный суд Украины признал законным указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Соответствующее решение было утверждено во время закрытого заседания Большой палаты Конституционного суда, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

Напомним, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва. После этого в Верховный суд Украины было направлено исковое заявление о признании данного указа недействительным, однако там отказались его рассматривать.

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