Новости общества

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

19:26, 27.05.2019
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады
Фото: ru.wikipedia.org / Wadco2

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады.

В сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook уточняется, что отказ связан с тем, что рассмотрение данного дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда.

В Верховном суде Украины пояснили, что суд административной юрисдикции анализирует только те публично-правовые споры, которые связаны с реализацией «управленческих функций» представителей власти и рассмотрение которых не входит в компетенцию других судов.

Напомним, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва. После этого в Верховный суд Украины было направлено исковое заявление о признании данного указа недействительным.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров