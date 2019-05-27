Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады.

В сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook уточняется, что отказ связан с тем, что рассмотрение данного дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда.



В Верховном суде Украины пояснили, что суд административной юрисдикции анализирует только те публично-правовые споры, которые связаны с реализацией «управленческих функций» представителей власти и рассмотрение которых не входит в компетенцию других судов.



Напомним, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва. После этого в Верховный суд Украины было направлено исковое заявление о признании данного указа недействительным.

