Зеленский распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Согласно указу, внеочередные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля 2019 года. Документ вступает в силу со дня его опубликования, 21 мая.

Ранее Зеленский сообщил, что главным аргументом для роспуска Верховной рады является низкое доверие граждан к парламенту. Сейчас оно составляет 4%.

Юридическим основанием является то, что с 2016 года в Раде не существовало коалиции.