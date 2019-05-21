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Зеленский распустил Верховную раду

17:36, 21.05.2019
Зеленский распустил Верховную раду
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Согласно указу, внеочередные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля 2019 года. Документ вступает в силу со дня его опубликования, 21 мая.

Ранее Зеленский сообщил, что главным аргументом для роспуска Верховной рады является низкое доверие граждан к парламенту. Сейчас оно составляет 4%.

Юридическим основанием является то, что с 2016 года в Раде не существовало коалиции.

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