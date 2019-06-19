Евросоюз 20 июня может продлить антироссийские санкции

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 20 июня обсудят и, как ожидается, примут решение по продлению экономических санкций в отношении России.



«Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров об общей реализации Минских соглашений и переговорах в нормандском формате. Это даст возможность лидерам одобрить продление экономических санкций против России», — говорится в материалах ЕС.



Источник ТАСС сообщил, что ограничительные меры будут продлены на полгода, несмотря на то что Польша просит сделать это на год.



Также, по словам собеседника агентства, участники саммита обсудят ситуацию на востоке Украины и в Азовском море.



Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении России из-за присоединения Крыма.

