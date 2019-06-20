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Правительство РФ выделит 4 млрд рублей 40 регионам для создания ясельных мест в детсадах

12:29, 20.06.2019
Правительство РФ выделит 4 млрд рублей 40 регионам для создания ясельных мест в детсадах
Фото: government.ru

Правительство России дополнительно направит 4 млрд рублей регионам России на создание новых мест в ясельных группах детских садов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, средства будут выделены для 40 регионов страны.

Премьер-министр РФ подчеркнул важность того, чтобы эти средства «использовались максимально эффективно, чтобы появлялись новые места и все, кто хочет использовать эти возможности, могли бы без проблем отдать ребенка в ясли», передает ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 1 мая более 120 тысяч российских детей не обеспечены местами в яслях.

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