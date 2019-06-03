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Более 120 тысяч российских детей не обеспечены местами в яслях

11:36, 03.06.2019
Более 120 тысяч российских детей не обеспечены местами в яслях
Фото: pixabay.com

На территории России более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях. Данные на 1 мая текущего года привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, среди детей, не попавших в ясли, — порядка 144 тысяч в возрасте от полутора до 3 лет. В стране было введено 120 объектов мощностью 15,8 тысячи мест.

«К сожалению, в 64 случаях не получена лицензия», — цитирует ТАСС Голикову.

Всего до конца 2019 года должно быть введено еще 567 объектов на 76,2 тысячи мест.

Напомним, ранее сообщалось, что в российских вузах и колледжах могут открыть детские комнаты.

ОбществоОбразование
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