Более 120 тысяч российских детей не обеспечены местами в яслях

На территории России более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях. Данные на 1 мая текущего года привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, среди детей, не попавших в ясли, — порядка 144 тысяч в возрасте от полутора до 3 лет. В стране было введено 120 объектов мощностью 15,8 тысячи мест.

«К сожалению, в 64 случаях не получена лицензия», — цитирует ТАСС Голикову.

Всего до конца 2019 года должно быть введено еще 567 объектов на 76,2 тысячи мест.

Напомним, ранее сообщалось, что в российских вузах и колледжах могут открыть детские комнаты.