Журналисты раскрыли детали новой накопительной пенсии

Власти разработали положения о новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Согласно документу, досрочные выплаты предусмотрены в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Пожизненную пенсию граждане смогут получать через 30 лет после первого взноса, пишет РБК. Она будет индексироваться на величину инфляции. Участник ИПК сможет по собственному желанию оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату.

При этом принцип вхождения в ИПК не определен. Также не решен вопрос о стандартной ставке отчислений в систему.

Ранее Всемирный банк назвал российскую пенсионную реформу с введением Индивидуального пенсионного капитала инновационной.