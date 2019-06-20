Власти могут выделить на обновление автомобилей 25 млрд рублей

Минпромторг РФ поддержал предложение «Соллерса» Вадима Швецова запустить госпрограмму обновления парка коммерческих автомобилей в стране. На нее может быть выделено до 25 млрд рублей.

Программа может быть запущена уже в 2020 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

На сегодня в России около 30% парка коммерческих автомобилей устарели с экологической точки зрения. По оценке Минпромторга, включение в программу «Льготный лизинг» механизма обновления парка «позволит вывести из эксплуатации около 75 000 автомобилей с низким экологическим классом».