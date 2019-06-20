В Иране сообщили о сбитом разведывательном дроне США

На территории Ирина был сбит разведывательный беспилотник США. Об этом заявили представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Предварительно, дрон разбился в провинции Хормозган на юге страны. В КСИР отметили, что именно представители их организации сбили беспилотник Global Hawk после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана, пишет «РИА Новости».

Стоит отметить, что в последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном сильно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана.

Напомним, ранее Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении.