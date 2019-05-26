Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении.

Как пишет Al Arabiya со ссылкой на слова Зарифа, Иран будет противостоять любой агрессии, экономической или военной.

В ответ глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким сообщил, что Багдад может выступить посредником в отношениях между США и Ираном.

Ранее США призвали, чтобы РФ присоединилась к усилиям по противодействию Ирану.