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Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении

13:57, 26.05.2019
Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении
Фото: flickr.com

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении.

Как пишет Al Arabiya со ссылкой на слова Зарифа, Иран будет противостоять любой агрессии, экономической или военной.

В ответ глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким сообщил, что Багдад может выступить посредником в отношениях между США и Ираном.

Ранее США призвали, чтобы РФ присоединилась к усилиям по противодействию Ирану.

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