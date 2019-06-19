Трамп объявил об официальном старте своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп официально заявил о начале участия в новой президентской кампании на предстоящих выборах. Об этом он сказал во время выступления перед своими сторонниками в Орландо.

По его словам, в настоящее время под его руководством страна «процветает и достигает новых высот». При этом он отметил уровень развития экономики в стране, подчеркнув, что она «в лучшем состоянии за всю историю нашей страны».

«Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца», — цитирует ТАСС Трампа.

Стоит отметить, что 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее Трамп объявил о скорой массовой депортации мигрантов из США.