Сегодня пройдет прямая линия с Путиным

Сегодня президент России Владимир Путин в 17-й раз проведет прямую линию — 12 раз в качестве главы государства и 4 в качестве премьер-министра.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12.00 и будет транслироваться телеканалами Первый, «Россия-1", «Россия-24", НТВ, ОТР, «Мир», радиостанциями «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России», пишет ТАСС.

По данным телеканала «Россия-24", на 21:00 мск 19 июня к прямой линии поступило более 1,3 млн обращений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил позитивную тенденцию нынешнего года, когда по поступившим обращениям власти начинают принимать меры еще до начала прямого эфира.

Ранее сообщалось, что Следком по Татарстану начал доследственную проверку по обращению, адресованному на прямую линию с Путиным, об отсутствии сетей водоснабжения и газопровода в микрорайоне «Подсолнухи» в Тукаевском районе Набережных Челнов.