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В МИД РФ назвали голословными обвинения в адрес россиян из-за крушения Boeing

18:14, 19.06.2019
В МИД РФ назвали голословными обвинения в адрес россиян из-за крушения Boeing
Фото: ru.m.wikipedia.org / Grey Devey

Обвинения Совместной следственной группы (JIT) в адрес россиян в связи с крушением Boeing в Донбассе вызывают сожаление и являются голословными. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений.

В ведомстве также отвергли обвинения в том, что Россия отказывается полноценно сотрудничать с расследованием JIT.

При этом дипломаты сообщили, что Россия и «впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание».

Ранее Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них оказались Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

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