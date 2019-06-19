В МИД РФ назвали голословными обвинения в адрес россиян из-за крушения Boeing

Обвинения Совместной следственной группы (JIT) в адрес россиян в связи с крушением Boeing в Донбассе вызывают сожаление и являются голословными. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», — говорится в сообщении.



В МИД РФ подчеркнули, что как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений.



В ведомстве также отвергли обвинения в том, что Россия отказывается полноценно сотрудничать с расследованием JIT.



При этом дипломаты сообщили, что Россия и «впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание».



Ранее Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них оказались Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

