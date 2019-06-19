Минниханов прибыл в Москву на презентацию Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Москву для участия в презентации Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» послам стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Мероприятие состоится в МИД России. На нем ожидается присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова.



В мероприятии также примут участие депутаты Государственной думы РФ, представители Администрации президента России, руководители регионов, где преобладает мусульманское население, а также представители различных общественных организаций и духовенства, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что руководителем Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» является Рустам Минниханов.



В конце апреля на пленарном заседании KazanSummit 2019 Рустам Минниханов сообщил, что в МИД РФ в июне состоится презентация Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

