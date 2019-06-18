Медведев предложил довести пособия на детей до прожиточного минимума

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Что пособие по уходу за ребенком необходимо повысить до уровня прожиточного минимума. Однако для этого придется сократить количество получателей такой помощи.

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», — передает ТАСС слова главы российского правительства.

На совещании в правительстве Медведев поручил главам соответствующих министерств и ведомств проработать такую меру, поскольку она требует дополнительных расчетов.

Глава кабмина считает, что необходимо определить механизм таких выплат. При этом он указал, что «обязательства могут строиться по-разному».

«Это нужно будет обсудить нам, и нужно обсудить с регионами для того, чтобы такого рода механизм был эффективным, работающим и не создавал дополнительных проблем регионам», — уточнил премьер.