23 года назад стартовало дело о «коробке из-под ксерокса»

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23 года назад, 19 июня 1996 года, членов предвыборного штата Бориса Ельцина Аркадия Евстафьева и Сергея Лисовского задержали при выносе из Дома правительства упаковки из-под пачек бумаги фирмы «Ксерокс» с $538 тыс. наличными.

После допроса они были задержаны и отпущены позднее. Инициаторами задержания стали глава службы безопасности президента РФ Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков.

Коржаков позже писал, что во время вскрытия сейфа заместителя министра финансов Германа Кузнецова Службой безопасности в ночь на 19 июня 1996 года там были якобы обнаружены $1,5 млн. Коржаков утверждал, что сумма хранилась без документов об их происхождении, но с «платёжками» в адрес иностранных банков.

19 июля Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях. Дело было закрыто в апреле 1997 года, возобновлено в январе 1999 года и окончательно закрыто в мае 1999-года.