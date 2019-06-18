В отношении Порошенко завели пятое уголовное дело

Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Государственное бюро расследований возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

На этот раз оно связано с якобы фальсификациями документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабмина, сообщил в telegram-канале юрист Андрей Портнов.

Ранее сообщалось, что против Порошенко начали расследование о захвате власти. Портнов выразил уверенность, что «если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор».