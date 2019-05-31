Против Порошенко начали расследование о захвате власти, его могут заключить в СИЗО к началу июля

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало очередное расследование в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Заявление написал юрист Андрей Портнов, в нем он обвинил бывшего украинского лидера в попытке захвата власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия.

В своем telegram-канале Портнов выразил уверенность, что «если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор».

Ранее Портнов сообщил о четвертом расследовании в отношении Порошенко. Он подал заявление о попытке бывшего главы государства узурпировать судебную власть в стране.

Следом ГБР возбудило очередное уголовное дело в отношении Порошенко, заподозрив его в незаконном завладении телеканалом «Прямой».