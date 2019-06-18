СМИ назвали имена военных, подозреваемых в крушении Boeing в Донбассе

В нидерландской новостной программе Nieuwsuur на телеканале NOS назвали имена людей, которые могут быть причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.

По данным телеканала, подозреваемыми являются командующий дислоцированной в Курске 53-й зенитной бригадой Сергей Мучкаев, бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков, глава разведки ДНР Сергей Дубинский, а также заместитель последнего Олег Пулатов.

Репортаж вышел за день до пресс-конференции, на которой Объединенная следственная группа (JIT) представит новые подробности расследования катастрофы и назовет четверых подозреваемых по делу.

Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».

Ранее голландский политик допустил, что Украина виновна в крушении самолета рейса MH17.