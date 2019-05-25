Голландский политик допустил, что Украина виновна в крушении MH17

Глава евроскептической партии «Форум за демократию» Нидерландов Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.

«Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», — цитирует «РИА Новости» Боде со ссылкой на нидерландское издание NL Times.

По его словам, приговор должны выносить судьи, а не чиновники, «голословно обвиняющие Россию».

Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».

Ранее Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на РФ.