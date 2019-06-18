Минниханов в Тюменской области: «Татарский язык нужно беречь, разговаривать на нем в повседневной жизни»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины Тюменской области.

На данный момент в Тюменской области проживают порядка 240 тыс. татар. В регионе работают Конгресс татар, Национально-культурная автономия сибирских татар и татар, Союз татарской молодежи , центры татарской культуры в Тюмени и Тобольске, Тюменский городской детский тюркский центр «Этнос» и др, а также области выпускаются газета на татарском языке «Янарыш», телепрограммы «Яна сулыш», «Себер йолдызлары» и радиопрограмма «Дусларга сукмак».

Минниханов в обращении к татарам отметил важность сохранения татарского языка.

«Не имеет значения, какие мы татары: сибирские, казанские или астраханские. Нас объединяет религия, традиции, культурные особенности и, конечно же, один язык. Татарский язык нужно беречь, разговаривать на нём в повседневной жизни: с семьей, родственниками, друзьями. Только так мы сможем его сохранить и передать нашим потомкам», — цитирует его пресс-служба президента РТ.

Он заметил, что только 30% татар проживают в Татарстане, остальные — в других регионах России и за рубежом.

Ранее Минниханов посетил Сибирский тренинговый центр (СТЦ) нефтесервисной компании «Шлюмберже» (Schlumberger) в Тюмени, где предложил компании рассмотреть возможность открытия в республике своей лаборатории.