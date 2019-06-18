Минниханов предложил нефтесервисной компании «Шлюмберже» открыть лабораторию в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Сибирский тренинговый центр (СТЦ) нефтесервисной компании «Шлюмберже» (Schlumberger) в Тюмени, где предложил компании рассмотреть возможность открытия в республике своей лаборатории.



В ходе визита Минниханов посетил учебную буровую установку, полностью оборудованную для проведения операций в скважине, осмотрел тренировочную площадку для гидроразрыва пласта и площадку для практических занятий по обслуживанию оборудования.



Президент РТ также отметил, что у Сибирского тренингового центра и вузов республики есть потенциал для расширения сотрудничества по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Тюмень посетил Федеральный центр нейрохирургии (ФЦН), где в специальных 3D очках посмотрел фрагменты наиболее сложных операций.

