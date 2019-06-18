«Унистрой» первым в Татарстане получил кредит на проектное финансирование целого ЖК

Фото: Максим Платонов

Банк «Открытие» одобрил строительной компании «Унистрой» кредит на проектное финансирование второй очереди ЖК «Весна». Сумма займа составит 7,6 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в компании.

Это первый в Татарстане договор, в соответствии с которым банк и девелопер будут работать по схеме эскроу-счетов при строительстве целого жилого комплекса, а не отдельного дома.

Строительство второй очереди ЖК «Весна» начнется в июле 2019 года. Она будет состоять из девяти многоэтажных домов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане почти 150 домов будут достраивать без эскроу-счетов.