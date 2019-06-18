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Недвижимость

«Унистрой» первым в Татарстане получил кредит на проектное финансирование целого ЖК

19:54, 18.06.2019
«Унистрой» первым в Татарстане получил кредит на проектное финансирование целого ЖК
Фото: Максим Платонов

Банк «Открытие» одобрил строительной компании «Унистрой» кредит на проектное финансирование второй очереди ЖК «Весна». Сумма займа составит 7,6 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в компании.

Это первый в Татарстане договор, в соответствии с которым банк и девелопер будут работать по схеме эскроу-счетов при строительстве целого жилого комплекса, а не отдельного дома.

Строительство второй очереди ЖК «Весна» начнется в июле 2019 года. Она будет состоять из девяти многоэтажных домов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане почти 150 домов будут достраивать без эскроу-счетов.

Недвижимость Татарстан
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