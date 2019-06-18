«Унистрой» первым в Татарстане получил кредит на проектное финансирование целого ЖК
Банк «Открытие» одобрил строительной компании «Унистрой» кредит на проектное финансирование второй очереди ЖК «Весна». Сумма займа составит 7,6 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в компании.
Это первый в Татарстане договор, в соответствии с которым банк и девелопер будут работать по схеме эскроу-счетов при строительстве целого жилого комплекса, а не отдельного дома.
Строительство второй очереди ЖК «Весна» начнется в июле 2019 года. Она будет состоять из девяти многоэтажных домов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане почти 150 домов будут достраивать без эскроу-счетов.Недвижимость Татарстан
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