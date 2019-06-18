ФАС предупредила о росте коммунальных платежей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила, что если будет одобрено предложение о повышении тарифов на передачу электроэнергии для крупных компаний, то это приведет к резкому росту тарифов на электроэнергию и тепло.

«Предлагаемая мера неэффективна, не даст положительных результатов и приведет к лавинообразному росту тарифов. При этом рост тарифов произойдет не только в электроэнергетике, но и в коммунальной сфере. Переход на собственную генерацию крупных потребителей повлечет за собой по ряду регионов уход этих потребителей от централизованного теплоснабжения, а это повлечет соответствующий рост тарифов и на тепловую энергию», — говорится в письме главы ФАС Игоря Артемьева в адрес вице-премьера Дмитрия Козака, его текст приводит ТАСС.

Ранее замглавы ФАС Виталий Королев заявил, что ведомство категорически не приемлет резкого роста тарифов в электроэнергетике для любых категорий потребителей.

Напомним, глава «Россетей» Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для крупных предприятий. Предполагается, что крупные потребители будут больше платить сетям, тем самым снижая тарифы для мелкого и среднего бизнеса. Эта инициатива может привести к росту платежей промышленности на 38 млрд рублей в год.