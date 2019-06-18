ФАС выступила против резкого роста энерготарифов для любых категорий потребителей

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев заявил, что ведомство категорически не приемлет резкого роста тарифов в электроэнергетике для любых категорий потребителей.

Он отметил, что антимонопольная служба при принятии решений руководствуется ориентиром, который был дан председателем правительства Российской Федерации, а именно — изменение тарифов не выше темпов инфляции, передает ТАСС.



Ранее глава «Россетей» Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для крупных предприятий. Предполагается, что крупные потребители будут больше платить сетям, тем самым снижая тарифы для мелкого и среднего бизнеса. Эта инициатива может привести к росту платежей промышленности на 38 млрд рублей в год.

