«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 раза

Глава «Россетей» Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для прямых потребителей магистральных сетей (то есть крупных предприятий). Участники рынка считают, что предложение идет вразрез с отказом от «последней мили».

Эта инициатива приведет к росту платежей промышленности на 38 млрд рублей в год, пишет «Коммерсант».

Суть новой схемы — равномерное распределение перекрестного субсидирования между потребителями распределительных и магистральных сетей, кроме населения, и дифференциация единого тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК).

Сейчас тариф на услуги по передаче для потребителей единой энергосети (ЕНЭС) в среднем в 4,5 раза ниже котлового тарифа на уровне «высокое напряжение». Предполагается, что крупные потребители будут больше платить сетям, тем самым снижая тарифы для мелкого и среднего бизнеса.

Ранее «Реальное время» писало, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила новый подход к перекрестному субсидированию электроэнергии. С точки зрения ведомства, «перекрестка» должна распределяться равномерно по всем уровням напряжения.







