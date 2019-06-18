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Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

16:57, 18.06.2019
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Фото: pixabay.com

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Документ предполагает выделение семьям при рождении третьего или последующих детей из федерального бюджета 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Напомним, что законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов был внесен в Госдуму РФ 6 мая. В конце месяца он был принят в первом чтении.

ОбществоВласть
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