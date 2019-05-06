В Госдуму РФ внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами внесли в Госдуму РФ законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

Согласно законопроекту, многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могут получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей, сообщается на сайте Госдумы РФ.

«Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок», — подчеркнул Володин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.

