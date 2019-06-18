Минниханов в 3D очках посмотрел фрагменты сложных операций в Центре нейрохирургии в Тюмени

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки посетил Федеральный центр нейрохирургии (ФЦН). В ходе осмотра его сопровождали главный врач Центра нейрохирургии Альберт Суфианов и министр здравоохранения РТ Марат Садыков.



Рустам Минниханов ознакомился с оборудованием и новыми медицинскими технологиями, внедряемыми в работе. В специальных 3D очках президент РТ посмотрел фрагменты наиболее сложных операций, проведенных специалистами Центра.

Марат Садыков напомнил, что в декабре прошлого года между министерством и Федеральным центром нейрохирургии было подписано соглашение о сотрудничестве. В ФЦН планируется направлять студентов медицинских образовательных учреждений Татарстана для прохождения обучения в ординатуре.

После этого Рустам Минниханов ознакомился со стартапом «Объединение когнитивных ассоциативных систем». Президенту РТ презентовали решения в сфере вопросно-ответных и диалоговых систем, способных консультировать пользователей по самым различным темам.

Рустам Минниханов высоко оценил разработки ИТ-специалистов и предложил руководству компании посетить Татарстан и представить свои наработки на заседании Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», передает пресс-служба президента РТ.

Накануне Рустам Минниханов и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

