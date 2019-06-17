Татарстан и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Тюмень.

Как сообщил глава РТ в Twitter, он и губернатор Тюменской области Александр Моор уже подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ предусматривает дальнейшее развитие двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе.

Завтра Минниханов планирует посетить Тюменский завод нефтепромыслового оборудования «Бейкер Хьюз», завод «Тюменские насосы «Шлюмберже» и Федеральный центр нейрохирургии. В завершение визита он встретится с активом татарской общины Тюменской области, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Минниханов побывал с рабочим визитом в Китай, где ознакомился с работой VI Российско-Китайского Экспо и посетил ряд предприятий провинции Хэйлунцзян. Также президент РТ поддержал предложение запустить прямой авиарейс Казань — Харбин.

