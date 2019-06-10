Власти Казани назвали безопасные для купания пляжи города

В Казани в этом году для отдыха жителей и гостей города подготовили пять муниципальных пляжей, а также три организованных места отдыха.



Начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов на совещании в мэрии рассказал, что для отдыха доступны пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Комсомольский».

Кроме того, купание разрешено в трех организованных местах отдыха на берегах озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.



Тимурханов уточнил, что все они прошли проверку на соответствие нормам безопасности, в каждом из мест дежурят спасатели и медработники, передает пресс-служба мэрии Казани.



Ранее главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал, что в этом году в Татарстане откроют три новых оборудованных пляжа.

