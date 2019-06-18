В Пензе суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Суд арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка. Заседание состоялось в Пензе во вторник, 18 июня.

Участникам потасовки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на представителя Первомайского районного суда города.

Напомним, конфликт в селе Чемодановка Пензенской области случился 14 июня. Местные жители заявляли, что драка завязалась после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД произошедшее назвали «бытовым конфликтом». В результате погиб один человек, несколько находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что число задержанных по делу о массовой драке в селе Чемодановка увеличилось до 28.