Новости происшествий

12:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Пензе суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

10:59, 18.06.2019
В Пензе суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Фото: realnoevremya.ru

Суд арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка. Заседание состоялось в Пензе во вторник, 18 июня.

Участникам потасовки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на представителя Первомайского районного суда города.

Напомним, конфликт в селе Чемодановка Пензенской области случился 14 июня. Местные жители заявляли, что драка завязалась после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД произошедшее назвали «бытовым конфликтом». В результате погиб один человек, несколько находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что число задержанных по делу о массовой драке в селе Чемодановка увеличилось до 28.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров