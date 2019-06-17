Число задержанных по делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области увеличилось до 28

Количество задержанных в рамках расследования уголовного дела о массовой драке под Пензой увеличилось до 28.

«Было задержано еще 13 человек в рамках расследования уголовного дела», — сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

Напомним, по делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Спустя некоторое время были задержаны еще 12 участников конфликта.

Конфликт произошел 14 июня. Местные жители заявляли, что он завязался после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД драку назвали «бытовым конфликтом». В результате погиб один человек, несколько находятся в больнице.