Во время празднования чемпионства «Торонто Рэпторс» произошла стрельба

В Торонто на чемпионском параде по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в Национальной баскетбольной ассоциации произошла стрельба.

По данным AP, в результате пострадали два человека. Подозреваемые были задержаны.

Отмечается, что во время стрельбы на сцене присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и игроки клуба. Из-за ЧП чемпионский парад был ненадолго прерван.

Ранее сообщалось, что канадский «Торонто Рэпторс» выиграл финальную серию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Голден Стэйт Уорриорз». Титул чемпиона НБА стал первым для команды из Канады.