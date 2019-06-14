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«Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА

07:40, 14.06.2019
«Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
Фото: ru.wikipedia.org

Канадский «Торонто Рэпторс» выиграл финальную серию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Голден Стэйт Уорриорз»

Шестая игра завершилась со счетом 114:110 в пользу «Рэпторс». Таким образом, счет в серии стал 4:2.

Самым ценным игроком финала НБА стал игрок «Рэпторс» Кавай Ленард. В победной игре он набрал 22 очка.

«Голден Стэйт» играл в финале НБА пятый год подряд, а команда из Канады оказалась в финальной серии впервые в своей истории.

СпортБаскетбол
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