«Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
Канадский «Торонто Рэпторс» выиграл финальную серию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Голден Стэйт Уорриорз»
Шестая игра завершилась со счетом 114:110 в пользу «Рэпторс». Таким образом, счет в серии стал 4:2.
Самым ценным игроком финала НБА стал игрок «Рэпторс» Кавай Ленард. В победной игре он набрал 22 очка.
«Голден Стэйт» играл в финале НБА пятый год подряд, а команда из Канады оказалась в финальной серии впервые в своей истории.СпортБаскетбол
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